'Karadeniz gazı Türkiye'nin rolünü güçlendirecek' | Ekonomi Haberleri

SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, son dönemde Türkiye'nin enerji alanında yaptığı yatırımlara değindi ve Karadeniz'de keşfedilen gazın önemini vurguladı. Gahramanov, Türkiye'nin enerji alanındaki rolünün güçleneceğini söyledi.

Dünya genelinde 30 ülkeden 249 şirketin katıldığı 27. Hazar Petrol ve Doğal gaz fuarı, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 3 hazirana kadar sürecek fuarda, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Rusya, Almanya, Macaristan, Yunanistan, İsrail, İtalya, Kazakistan dahil pek çok ülkeden konuşmacılar katıldı.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ GÜÇLENECEK"

SOCAR Türkiye üst düzey yönetiminin de katıldığı fuarda, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov da gazetecilerin sorularını yanıtladı, SOCAR Türkiye'nin projelerine değindi.

Türkiye'nin enerji 'HUB'ı haline geldiğinin altını çizen Gahramanov, son dönemde yapılan yatırımlara da dikkat çekti.

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Türkiye'nin enerji alanında önemli işlere imza attığını söyleyen Gahramanov, "Pandemi sonrası değişen dünyada Türkiye'nin rolü çok önemli olacak. Türkiye gaz kaynaklarını artırdı, LNG terminalleri ve yeni gaz depoları inşa etti. Tüm bunlar Türkiye'yi uluslararası alanda çok önemli bir noktaya taşıdı." ifadelerini kullandı. Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervinin çok kritik olduğunu vurgulayan Gahramanov, "Tüm bunlara baktığımızda Türkiye'nin enerji alanındaki rolü çok daha güçlenecek." dedi.

PETKİM'E HER YIL 100 MİLYON DOLAR YATIRIM

SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımlarını arttıracağını da söyleyen Zaur Gahramanov, "Petkim'i almakla kalmadık, her yıl 100 milyon dolar yatırım yapıyoruz.' diye konuştu.

TANAP'taki kapasite artışı ile ilgili de konuşan Gahramanov, "TANAP'tan gerçekleşen akış yıllık 16 metreküp civarında. Bunun 32 milyar metreküpe çıkması için yeni yatırımlar bekleniyor. 16 milyar metreküpün 10 milyarı Avrupa'ya, 6 milyar metreküpü ise Türkiye'ye veriliyor." dedi. Gahramanov, kısa vadede artırımların olacağını da sözlerine ekledi.

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