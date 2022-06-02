TİM Başkanı Gülle: Yılı tamamlamadan hedefimize ulaşacağız | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "12 aylık ihracatımız ise 243 milyar dolara yaklaştı. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki, yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla mayıs ayı dış ticaret verilerini, Ankara'da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15’lik artış gerçekleştirerek 19 milyar dolar oldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracat ailesi, yılın ilk 4 ayında olduğu gibi mayıs ayını da rekorla kapattı. İhracat ailesinin mayıs ayında gerçekleştirdiği 19 milyar dolar ihracatla beraber cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına erişilmiş oldu.

“YILIN 5’İNCİ AYINDA DA SERİYİ BOZMADAN İHRACAT REKORU KIRMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

‘Mayıs 2022 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması’ toplantısında mayıs ayı dış ticaret verilerini kamuoyuna açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yılın 5’inci ayında da seriyi bozmadan ihracat rekoru kırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Mayıs ayında ihracat ailemiz tarihi bir performans göstererek yüzde 15 artışla, 19 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber, en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına erişmeyi başardık. Böylece son 21 ayın 19’unda aylık rekoru kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 243 milyar dolara yaklaştı. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki, yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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TOPLAM İHRACATTA KİMYA SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI

Mayıs ayında 15 sektörün ihracatını artırdığını aktaran TİM Başkanı Gülle, en çok ihracat yapan sektörleri şu şekilde sıraladı: Bu ay, 2,8 milyar dolar ile güçlü performansını sürdüren Kimya sektörümüz yine ilk sırada yer alırken, 2,3 milyar dolara ulaşan Otomotiv sektörümüz ikinci ve 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Çelik sektörümüz üçüncü oldu.

Bu sektörlerin yanında diğer dikkat çekici artışların, Hububat, Demir / Demir Dışı Metaller ve Çimento sektörlerinde yaşandığını belirten TİM Başkanı Gülle, “Farklı sektörlerde kaydedilen bu başarılar Türkiye’nin topyekûn bir üretim ve ihracat seferberliğinde olduğunun net bir göstergesidir” ifadelerinde bulundu.

MAYIS AYINDA 54 İL İHRACATINI ARTIRDI

TİM Başkanı Gülle, 54 ilin ihracatını artırma başarısını gösterdiğini ve en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin 7,5 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olduğunu söyledi. Bu şehirlerin haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerin ise, ihracatını 146 milyon dolar artıran İzmir’in ve 58 milyon dolar artıran Adana’nın olduğunu ifade eden TİM Başkanı Gülle, yeni yatırımların devreye girmesiyle Anadolu’da ihracatlarının süratle artmaya devam ettiğini belirtti.

İHRACAT AİLESİ TÜRK BAYRAĞINI 217 ÜLKE VE BÖLGEDE DALGALANDIRIRKEN 145 ÜLKEYE İHRACATINI ARTIRDI

İhracat ailesinin Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ve 145 ülkeye ihracatını artırma başarısını gösterdiğini aktaran TİM Başkanı Gülle, şöyle devam etti: “İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 978 milyon dolarla Irak oldu. Bu ülkelerin yanı sıra Romanya’ya ihracatımızın 292 milyon dolar, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ihracatımızın 147 milyon dolar, Lübnan’a ihracatımızın 103 milyon dolar artması dikkat çeken gelişmeler oldu. 6 farklı kıtadan 46 ülkeye ihracatımız geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti. Bu ay, aralarında Senegal, Dominik ve Tacikistan’ın da dahil olduğu tam 9 ülkeye ihracatta rekor seviyeye ulaştık.”

Ülke gruplarına göre ihracatta, Avrupa Birliği’ne ihracatın yüzde 17 artışla, 8 milyar dolara ulaştığını aktaran TİM Başkanı Gülle, “AB’nin ihracatımızdaki payı ise, yüzde 42 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde, Avrupa kıtasının mayıs ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55’i aştı. Diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,2 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,4 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

BİN 485 FİRMA “İHRACATA MERHABA” DEDİ

Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilginin, mayıs ayında da rakamlara yansıdığını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bin 485 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, mayıs ayında 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız ise 43 bin 289 oldu” dedi.

BİRİM İHRACAT DEĞERİ YÜZDE 30,5 ARTIŞLA 1,47 DOLARA YÜKSELDİ

İhracat birim fiyatında ciddi bir yükseliş olduğunu vurgulayan TİM Başkanı Gülle, “Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 1,47 dolara yükseldi. Bu rakam bir katma değer göstergesi olarak son derece önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor” şeklinde konuştu.

Türk Lirası ile ihracatta yükselişin devam ettiğini belirten TİM Başkanı Gülle, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 7,4 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini ve mayıs ayında Türk Lirası ile ihracatın yüzde 57 arttığı bilgilerini verdi.

“TÜRKİYE BENİMSEDİĞİ ÜRETİM VE İHRACAT ESASLI EKONOMİK MODELİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR”

Geçtiğimiz salı günü gelen son rakamların neticesinde Türkiye ekonomisinin 2022’nin ilk çeyreğinde 7,3 büyüdüğünü ve net ihracatın büyümeye katkısının 3,5 puan olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Büyüme rakamının yarıya yakın bölümü, yine ihracatla geldi. Yılın ilk çeyreğinde Hizmet sektörünün yüzde 14,6, Sanayi sektörünün ise yüzde 7,4 büyümesi mal ve hizmet ihracatındaki artışın ülke ekonomisine katkısını gösterir nitelikte. Bir diğer sevindirici gelişme ise ilk çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarında gerçekleşti. Makine ve teçhizat yatırımlarında yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 10,5’lik artış, ülkemizde üretime ve ihracata dönüşecek yatırımların devam ettiğini ve ihracat kapasitesinin arttığını gösteriyor” dedi.

İhracat ailesi olarak, kapasite artışını gerçekleştirdiklerini ve Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma yatırımları ile katma değerli ihracatı artırmaya yönelik girişimlerini sürdürdüklerinin altını çizen TİM Başkanı Gülle, “Türkiye benimsediği üretim ve ihracat esaslı ekonomik modelin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu sayede pandemi sonrası dönemde üst üste yedinci çeyrekte G-20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer almayı başardık” şeklinde konuştu.

Küresel piyasalarda dalgalı bir dönem yaşandığını, pandemi dönemindeki üretim ve tedarik kesintilerinin artçı şoklarının, lojistik, emtia ve enerji piyasalarında yaşanmaya devam ettiğini dile getiren TİM Başkanı Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan enflasyonu yukarı yönlü baskılarken, diğer yandan da küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatan etkiler oluşturuyor. Savaşın başlamasıyla, özellikle gelişmiş ülkelerde enflasyonun geçici olduğuna dair kanaatler zayıfladı. FED ve İngiltere Merkez Bankası parasal sıkılaşma politikalarını başlattı. Benzer bir adımın yakında Avrupa Merkez Bankası tarafından atılması da kuvvetle muhtemel. Parasal sıkılaşma politikalarının benimsenmesi, Türkiye’nin ana ihraç pazarları arasında yer alan bu ülkelerde resesyon endişelerini arttırmış durumda. İhracatımızın artışındaki en önemli etmenin dış talepteki artış olduğunu dikkate alırsak, ihracatımızın yüzde 54’ünü kapsayan, ABD, AB ve İngiltere’deki talep düşüşü ihracatımızın önünde bir risk unsuru olarak durmaktadır. Diğer yandan AB’deki parasal sıkılaşma Euro’nun dolar karşısında değer kaybetmesini engelleyecek, dolayısıyla, ihracatımızda parite etkisi kaynaklı negatif pozisyon zayıflayacaktır. En nihayetinde süreç birlikte ilerleyecek, her kriz beraberinde fırsatları da getirecektir. Son derece çalkantılı geçen iki yılın ardından küresel ticarette artık “tam zamanında” teslimden “her halükârda” teslime ucuz ve uzaktan tedarik yerine yakından ve güvenilir tedarike geçildi. Dolayısıyla Türkiye coğrafi konumunun verdiği doğal avantajı, güvenilir tedarikçi kimliğiyle buluşturarak ihracatta bugün bu başarılara ulaştı. Bu nedenle ihracat ailesi olarak önümüzdeki dönemin yeni fırsatlarına odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. Güvenilir tedarikçi kimliğimizi güçlendirerek önümüzdeki süreçte, ihracatta yakaladığımız başarıları sürdürülebilir hale getireceğiz. İhracat rakamlarında yakaladığımız bu başarıların, küresel ölçekte ciddi belirsizliklerin olduğu bir dönemde kaydedildiğini özellikle vurgulamak istiyor, bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı kutluyorum.”

“250 MİLYAR DOLARA GİDEN YOLDA 17 MİLYAR DOLAR ARTIDAYIZ”

Yıl sonu hedefleri olan 250 milyar dolara ulaşmak için, ilk 5 ayda ihracatlarını 10 milyar dolar arttırmalarının gerektiğini ifade eden TİM Başkanı Gülle, “Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması, son derece önemli” şeklinde konuştu.

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