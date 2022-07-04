Karacabey’e 433 milyon TL yatırım | Ekonomi Haberleri

İsviçre merkezli Nestlé, Bursa Karacabey’de Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasını açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisi kapsamında 433 milyon TL’lik yatırımla hayata geçen tesisin açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katıldı.

Nestlé Türkiye CEO’su Leszek Wacirz, Nestlé’nin, dünyanın 186 farklı ülkesinde 150 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 116 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, “Yerel hammadde kullanarak üretim yapabileceğimiz yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, Nestlé Health Science’ın Türkiye’ye kazandırdığı ilk enteral beslenme fabrikasını açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz ise “Nestlé’nin Bursa Karacabey üretim yerleşkesinde bulunan fabrikamız, Türkiye’de yerli üretim yapmak için enteral beslenme alanına özel inşa edilmiş ilk fabrika olması açısından büyük önem taşıyor. Yıllık 9 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrika, gelecek yıl gerçekleştirilecek kapasite artışı ile iki kat üretim hacmine ulaşacak” bilgisini verdi.

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