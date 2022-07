Yerli garaj çocukları geliyor | Ekonomi Haberleri

TEKNOFEST Girişim Programı’na girmeye hak kazanan 44 girişimin seçildiği etkinlikte Hürriyet’e açıklamalarda bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Büyük teknolojili girişimlerinin hepsi bir gün garajdı. Garaj şirketi denilen şirketlerden ve ufak takımlardan oluşuyorlardı. İşte bugün burada o ateşin, o kıvılcımın yaşadığı yerdeyiz. O girişimlerin doğduğu yerdeyiz. Burada geleceğin Baykar’ları, bizden de daha iyileri gelecek” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Girişim Merkezi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen program dahilinde, özgün teknoloji üretenlerin önünü açma hedefiyle yola çıkan TEKNOFEST’in yarışmacıları, Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Selçuk Bayraktar, Yönetim Kurul Başkanlığını ise Haluk Bayraktar’ın yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı bünyesinde kurulan T3 Girişim Merkezi tarafından iki farklı programla desteklenecek. Ataşehir Grand Sheraton Otel’de dün düzenlenen “Teknofest Girişim Programı” tanıtımında, 2018 yılından bu yana TEKNOFEST’te finalist olmuş ve çalışmalarını girişime dönüştürmüş yarışmacılardan, “Ön Kuluçka ve Hızlandırma Programı”na başvurmaya hak kazananlar açıklandı.

‘GİRİŞİMLERİN DOĞDUĞU YERDEYİZ’

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar program kapsamında Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu maddi destekler şu an ufak görünüyorlar ama bütün dünyayı şu anda yüksek teknoloji dönüştürüyorsa, o teknolojiyi de dünyadaki büyük teknoloji girişimleri yapıyorsa, hepsi bir gün ufaktı, hepsi garajdı. Garaj şirketi denilen şirketlerden ve ufak takımlardan oluşuyorlardı. İşte bugün burada o ateşin, o kıvılcımının yaşadığı yerdeyiz. O girişimlerin doğduğu yerdeyiz. Daha önce de bunlar takımlar halinde yarışan, teknoloji yarışmalarında yarışan genç kardeşlerimizin bir kısmı, bu girişimleri kurmuşlardı. Türkiye Teknoloji Takımı olarak bir kısmına o anlamda hızlandırma desteği sunduk. Bir kısmını da ön kuluçka dediğimiz, yani kurdukları takımları şirketleştirecek, o adımı atacak desteğin sunulduğu bir Teknofest Girişim Programı bu. Biz de benzer aşamalardan geçerek, 20 sene önce 10 kişilik bir katımla başlatmıştık insansız hava aracı serüvenini. Adım adım bu noktaya geldi. Burada inşallah geleceğin Baykar’ları, bizden de daha iyileri gelecek” dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da, “Her ülke kendi birikim ve altyapısına göre teknolojik gelişimini tanımlıyor. Türkiye, başkalarının stratejilerine ayak uydurmak yerine kendi ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortaya koyarak Milli Teknoloji hamlesiyle yola çıktı. Bu öyle bir strateji ki Türkiye’yi hür ve egemen bir devlet olarak varlığını güçlendirecek aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel ve küresel adalet ve merhamet ilkelerine bağlı kalacak ve aynı zamanda da dünya barışına katkı sunacak bir stratejinin adı Milli Teknoloji Hamlesi. Bu anlamda Türkiye Teknoloji Vakfı olarak ortaya koyduğumuz bütün programlar, bu anlayış içerisinde kurgulanmıştır. DNA teknoloji atölyeleri, TEKNOFEST, girişim organizasyonu, bilim, Türkiye, keşif atölyeleri, T3 Girişim Merkezi, T3 Akademi, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı. Bunların her biri birbirinden değerli projeler ve ülkemize bu anlamda değer katan adımlar” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI 1. DÖNEM GİRİŞİMLERİ

Alaca Maker: Hava, kara ve deniz araçlarına otonom kabiliyet kazandırmak için karmaşık oto pilot arayüz ve açık kaynak kodlu yazılımları anlaşılır hale getiren elektronik donanımlar geliştiriyor.

Blindar ArGe: Görme engelli bireylerin gündelik hayatta karşılaştığı problemlere çözüm üreten, robotik görüş ve dokunsal ikame teknolojisi ile çalışan akıllı bastonlar üretiyor.

Degz Robotics: Su altını erişilebilir hale getirmek ve su altına özel çözümler sunabilmek için insansız su altı araçları ve parçaları üretiyor.

Sanal Clinic: Tıp öğrencilerinin daha fazla pratik yapması için farklı bölgelerde sık görülen hastalıkları, az görülen bölgelerdeki öğrenciler ile, hasta hikayesi, görselleri ve tetkikleriyle paylaşıyor.

OcalIs: Tekrarlı işler altında çalışanların kas-iskelet hastalıklarına maruz kalmasını önleyici-öteleyici, vücudun belirli bölgelerini destekleyen, giyilebilir, ergonomik dış iskelet sistemleri sunuyor.

ÖN KULUÇKA PROGRAMI’NA KATILACAK GİRİŞİMLER

Merkür Savunma: İHA’ların haberleşme ağını korumasını GNSS karıştırma ve aldatmalarına karşı tedbir sağlamasını, böylece sistemin kendi iç ağı içeresinde güvenli iletişim kurmasını sağlıyor.

300 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

TEKNOFEST Girişim Programı ile eğitim, ofis, bulut/sunucu, tanıtım gibi çeşitli desteklerin yanında her girişime, Ön Kuluçka Programı ile 100 bin lira, Hızlandırma Programı ile de 200 bin lira hibe desteği sağlanacak. Ön Kuluçka Programı için 333, Hızlandırma Programı için 111 olmak üzere toplamda 444 başvuru alan programa 5’i hızlandırma, 39’u ön kuluçka olmak üzere 44 girişim seçildi. Haziran ayında başlayan programın 1. Dönem Girişimleri TEKNOFEST Karadeniz’de sahne alırken, Ekim ayında da, Take Off İstanbul’da yatırımcılarla ve alanında uzman mentorlarla buluşacak.

