Kapasite kullanımı arttı | Ekonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı 0,7 puan artış gösterdi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1760 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.

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