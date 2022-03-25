Kapasite kullanım oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı yükseldi
Kapasite kullanım oranı Mart'ta 0.7 puan artışla yüzde 77.3 oldu.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.
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Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.
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