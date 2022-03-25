dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7990 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8580 TL seviyesini görürken; kur saat 10:05 itibarıyla 14.8257 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4170 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3687 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.5956 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında düşüşle 98.79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1026 seviyelerinde hareket ediyor.

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