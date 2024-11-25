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Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar TL tasarruf

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#DMO#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Devlet Malzeme Ofisi
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar TL tasarruf
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 3 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı.

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DMO, merkezi satın alma kurumu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın tedariki için finansal aracılık hizmetine 2020’de pilot olarak başladı. Projeyle, merkezi alımların sağlayacağı avantajlardan azami ölçüde yararlanılması, yüksek düzeyde tasarruf sağlanması, kamu kurumlarına kaliteli, hızlı ve standart hizmet verilmesi sağlandı. Pompa fiyatı üzerinden indirim elde edilmesi şeklinde planlanan fiyatlandırma yöntemi, 3 yıllık dönemi kapsayan ve 6 ayda bir oranın güncellenmesine dayalı dinamik bir indirim hesaplama ve güncelleme modeline dönüştü.

950 MİLYON LİTRE HACME ULAŞILDI

DMO’nun kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt tedarik süreçlerini elektronik ortamda yönetebilecekleri Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) devreye alındı. KamuTOS üzerinden kurumlar plakalarını ekleme, yakıt alımlarının takip ve onay ile ödeme işlemleri yapıyor. Yeni dönemde otomatik tahsilat işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bu modelle yaklaşık 950 milyon litre işlem hacmine ulaşılarak bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 3 milyar lira tasarruf elde edildi.

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#DMO#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Devlet Malzeme Ofisi

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