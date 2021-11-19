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Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi

19.11.2021 - 10:55
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi | Ekonomi Haberleri

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredi faizlerinde oranlar yüzde 1.20'ye geriledi.

Merkez Bankası'nın dün faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekmesinin ardından kamu bankaları harekete geçti. Kamu bankaları da kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puanlık indirim yaptı.

FAİZLER YÜZDE 1.20'YE DÜŞTÜ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

KONUT KREDİLERİNDE DE İNDİRİM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi sonrasında kamu bankaları konut kredi faiz oranlarını aşağı yönlü olarak güncellemişti.

İŞTE YENİ HESAPLAMA

Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Bugün yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. Şu anda 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor. Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarı 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.


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