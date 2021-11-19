dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Kasım döviz kurları

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Dolar kurunda son durum!

19.11.2021 - 11:07
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Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 10,88 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 12,36 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün 11,3081 ile zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,83 üzerinde 11,0374'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 azalışla 10,8820 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 1,6 değer kaybederek 12,3630'den, sterlin/TL de yüzde 1,3 düşüşle 14,7020'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.


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