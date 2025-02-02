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Kalyon PV halka arz oluyor

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#Üretim A.Ş.#Kalyon PV#Dr. İhsan Kulalı
Kalyon PV halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 04:00

KALYON Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arz hazırlığında. Şirketten yapılan açıklamada, 5-6-7 Şubat tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arzın gerçekleşeceği ve pay başına 70.30 TL’den talep toplanacağı ifade edildi.

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Açıklamada, toplam 46 milyon 334 bin 639 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı ve payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesinin 411.4 milyon TL’ye yükselerek halka açıklık oranının yüzde 11.26 olarak gerçekleşeceği belirtildi. Halka arz gelirlerinin yüzde 25’i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30’u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45’inin ise işletme sermayesi olarak kullanılacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kalyon PV’nin CEO’su Dr. İhsan Kulalı,  “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle; bir yandan güneş teknolojileri ve kapasite kullanımı yatırımları yaparken, diğer yandan güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize temiz bir dünya bırakacağız” dedi.

 

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#Üretim A.Ş.#Kalyon PV#Dr. İhsan Kulalı

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