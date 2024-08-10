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Kalyon Enerji, dev projesi için yurt dışından 249 milyon euro kaynak temin etti

10.08.2024 - 11:29 | Son Güncelleme :
Kalyon Enerji, dev projesi için yurt dışından 249 milyon euro kaynak temin etti | Ekonomi Haberleri

Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için Birleşik Krallık’tan UKEF ve Polonya’dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası’ndan 249 milyon euro tutarında kredi temin etti.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, “Bu kredi, Kalyon Enerji’nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye’deki ikinci çalışması. Aldığımız yeşil finansman sayesinde, sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam oluşturuyor, toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirip yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz” dedi.

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Kalyon Enerji halihazırda yıllık 300 milyon dolar döviz ikamesi sağlarken, yatırımı devam eden yeni GES ve RES projelerinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yıllık toplam döviz ikamesini 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve projeleriyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmaya devam ederken, uluslararası alanda da ses getiren başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kalyon Enerji, daha evvel yatırımını tamamladığı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES için de yine UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağlamış ve bu finansman bu tür bir proje için UKEF’in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu.

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding’e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Yurt dışı kaynaklı bu finansman, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlamıştır.

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Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi tamamlandığında, Türkiye’de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak. Proje aynı zamanda, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e ulaşmasını da sağlayacak.

KALYON ENERJİ’NİN BAŞARILARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, Kalyon Enerji’nin daha önce elde ettiği uluslararası başarıları hatırlatarak, “Kalyon Karapınar GES ile Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini Türkiye'ye kazandırarak, global prestije sahip birçok ödül aldık. Karapınar GES projesinin finansman çözümünde gösterilen başarı ile 2022 Adam Smith ‘En İyi Finansman Çözümü’ ödülü Kalyon Enerji’ye layık görüldü. Ödülü daha önemli hale getiren husus ise, Türkiye’den ilk defa bir projenin bu kapsamda ödüle aday gösterilmesi olmuştu. Ayrıca, bu proje ile IJGlobal, GTR, IFLR, PFI, Proximo ve EMEA gibi uluslararası organizasyonlardan toplamda 8 farklı ödül kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Şimdi de Türkiye’nin 3 ayrı ilinde 7 sahaya yayılan 390 MW kapasitesiyle, bu yeni projemiz için temin ettiğimiz kredi ile başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

249 MİLYON EURO TUTARINDA YEŞİL KREDİ…

Lütfi Elvan ayrıca, UKEF, KUKE ve Standard Chartered Bank ile 12 yıl vadeli 249 milyon euro tutarında Yeşil Kredi niteliğinde olan kredi anlaşmasının türünün ilk örneği olduğunu ve sadece Kalyon olarak yüzde 90’ın üzerinde yerli üretim yapabilen entegre bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip olunmasından dolayı mümkün olduğunu belirterek,  “Sağlanan ‘Yeşil Kredi’, hem Türkiye’nin karbon emisyonunun azaltılması, ülkemizin Sıfır Karbon hedefine ulaşması hem de global Sıfır Karbon hedeflerine doğrudan katkı sağlayan projelere verilmesi sebebiyle, böyle bir dış kaynağı ülkemize getirmiş olmaktan dolayı gururluyuz.  Bu kredi ayrıca sadece ticari anlamda değil, çevre ve toplum gelişimine, uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumumuzun da takdir edilmesidir” dedi.

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