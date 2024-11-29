Kahve severler dikkat! Fiyatlar tarihi zirvede

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Emtia piyasasında, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından sert dalgalanmalar görülürken özellikle ürün bazlı ayrışmalar dikkati çekti.

Kahve fiyatlarındaki sert yükselişler de emtia piyasasında öne çıkan fiyat hareketlerinden oldu.

Intercontinental Exchange'de kahvenin libre fiyatı 3,2615 dolarla tarihi zirveyi görürken yıl başından bu yana da yüzde 70'in üzerinde artış kaydetmiş oldu.

Brezilya'da kurak havanın devam etmesi ve bunun, kahve rekoltesini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler nedeniyle kahve fiyatları yükseldi. Ülkede, don olaylarına ilişkin endişeler de kahve fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının Asya'dan Avrupa'ya kahve sevkiyatını yavaşlatması da bu yıl kahve fiyatlarının artmasına neden olan başka bir unsur olarak öne çıktı.

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Kahve çekirdeği üreticilerine ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya'daki aşırı sıcak ve kuraklıkların Vietnam başta olmak üzere daha düşük hasatlara yol açması, kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

La Nina hava olayının etkisini göstermesiyle birlikte kahve rekoltesinin azalabileceği öngörülüyor. Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun kahve üretilen alanlara zarar vermesi de kahve fiyatlarını destekledi.

Avrupa Birliği'nin, orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilememesini sağlayacak yeni kuralları 1 yıl ertelemeye hazırlandığına dair haberler de kahve fiyatlarını etkiledi.

İtalyan kahve üreticisi Lavazza'nın CEO'su Giuseppe Lavazza küresel enflasyon ve iklim değişikliği nedeniyle kahve fiyatlarının iki katına çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

"FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRPRİZ DEĞİL"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kahve fiyatlarındaki yükselişin fazla sürpriz olmadığını belirtti.

Brezilya'nın dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı olduğunu vurgulayan Ergezen, Brezilya'daki hava değişimlerinin kahve fiyatları için önemli hale geldiğini ifade etti.

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Ergezen, El Nino etkisi ve hava koşullarının La Nina etkisine geçişiyle birlikte Brezilya'da yağışların nispeten düşük kaldığının görüldüğünü söyledi.

Yağışlar düşük kalınca ülkede kahve ağaçlarının çiçeklenmesinde endişelerin ortaya çıktığını aktaran Ergezen, bunun da gelecek sezon için kahve üretiminin, rekoltesinin azalacağına yönelik endişeleri artırdığını dile getirdi.

Ergezen, "Doğal olarak dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya'da kahve üretiminin ve rekoltesinin düşeceğine yönelik endişeler, yukarı yönlü fiyatlamalara yol açıyor" diye konuştu.

Ergezen, ancak bununla beraber Uzak Doğu'da da özellikle Vietnam'da rekoltenin azalacağına yönelik endişelerle ülkede çiftçilerin fiyatlar yükseldiği için ürünlerini satmaktan imtina etmesinin de kahve fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri artırdığını aktardı.

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Bundan sonra Brezilya'dan gelecek üretim tahminlerinin ve hava koşullarının önemli olacağını belirten Ergezen, buradaki değişimlere göre fiyatlamaların yönünde değişimler olabileceğini kaydetti.

Ergezen, "Kahve fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.