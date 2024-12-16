‘Kafana göre iş’ platformu

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Esnek çalışmaya ilgi ve nitelikli işgücüne olan ihtiyaç girişimcilere ilham verdi ve ‘iş hayatının en kafa hali’ olarak adlandırılan Anytime kuruldu. Yeni nesil kariyer platformunda; profil oluşturan adaylar işverenlerin yayınlamış olduğu ilanlara kendi çalışma takvimlerini oluşturarak başvuru yapabiliyor. İşverenler ise ilanlarıyla dönemsel çalışan ihtiyacını kolayca karşılıyor. Esnek çalışmak isteyenlerle, dönemsel çalışan ihtiyacı olanları buluşturan platformu, Kurucu Ortağı ve Ürün Direktörü Barış Barsan anlattı...

SORUNU GÖRDÜ VE YOLA ÇIKTI

Bankacılık sektöründeki 11 yıllık tecrübesinden sonra Anytime için yeni bir yolculuğa başladığını anlatan Barsan, “Girişimin hikayesi aslında tamamen yaşadığımız bir problemle başladı” dedi. Kurucu ortakların e-ticaret lojistiği alanında faaliyet gösterdiği süreçte, özellikle kasım ayı başta olmak üzere e-ticaretin kampanya dönemlerinde çalışan ihtiyacını çözemediklerini belirten Barsan, yaşadıkları sorunun nasıl ilham verdiğini şöyle özetledi: “O dönemde üniversite çevrelerine el ilanları asarak üniversite öğrencilerinin diledikleri zaman bizimle çalışabileceklerini belirtip Whatsapp gruplarına yönlendirdik. Gençlerin uygunluk durumuna göre planlamalar yaptık. Bazı arkadaşlar hafta sonu, bazıları hafta içi akşam saatlerinde diledikleri zaman gelip depodaki süreçlerimizde çalıştılar. Hem verimlilik hem de maliyet olarak çok başarılı bir süreç gerçekleşti. Sonrasında dönemsel çalışma ihtiyacının birçok sektörde yaşanan bir problem olması, gençlerin esnek çalışma ve ek gelir ihtiyacı ve esnek çalışmaya olan talebin her geçen gün artarak devam etmesi sorunlarından yola çıkarak bunu bir ürün haline getirmeye karar verdik. Bu ürün için de Anytime’dan daha iyi bir isim olamazdı. Full-time ve part-time gibi çalışma modellerinden çok daha esnek bir modelin ilk adımlarını atma hayaliyle çıktık yola.”

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ÇALIŞACAĞI GÜNÜ SAATİ BELİRLİYOR

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Hem iş arayanların hem de işverenlerin süreci kolayca yönetebildiklerini aktaran Barsan şöyle devam etti: “Anytime’da profil oluşturan adaylar işverenlerin yayınlamış olduğu iş/staj ilanlarına kendi çalışma takvimlerini oluşturarak, çalışmak istedikleri günleri hatta saatleri seçerek başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte yapay zekâ destekli ‘akıllı eşleşme’ sistemimiz işverenlere kendilerine en uygun adayları, adaylara ise kendilerine en uygun iş/staj fırsatlarını sunuyor. Adaylar işverenlerin ilanlarına başvuru yapabildiği gibi dilerse işverenlerde kendilerine uygun gördükleri adaylara başvuru daveti ileterek süreci başlatabiliyor.”

Adayların, mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden Anytime’ı ücretsiz kullanabildiğini belirten Barsan, işverenlerin üctretsiz kayıt olup ilk ilanlarını yayınladıklarını, sonrasında farklı üyelik paketlerinden faydalandıklarını ekledi.

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10 BİNDEN FAZLA ADAYA ULAŞTI

Kısa sürede önemli yol kat ettiklerini anlatan Barsan, “Ürünü çıkardığımız günden bu yana geçen yaklaşık 1.5 yıllık süreçte 10 binin üzerinde aday, aralarında L’oreal, Boyner, Hepsiburada gibi çok değerli markaların da bulunduğu 140’ın üzerinde kayıtlı işveren sayısına ulaştık. İçinde bulunduğumuz aralık ayı içerisinde 10 bininci iş başvurusu da gerçekleşti” dedi. Herhangi bir yatırım almadan ilerleyen girişimin hedefinde yeni yılda bir yatırım turu olduğunu dile getiren Barsan, “Özkaynak finansmanına ek olarak geliştirme aşamasında başvurduğumuz TÜBİTAK 1507 Ar-Ge desteğini almaya hak kazanarak 18 aylık süreyi kapsayan bir hibe desteği aldık. Bir diğer yandan 2024 yılı içerisinde Tech Istanbul, İTÜ Çekirdek ve BTM’de 3 ayrı hızlandırma programına dahil olma şansı yakaladık. 2025 yılında ise ilk yatırım turumuzu başlatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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HEDEF GLOBAL MARKA YARATMAK

PEKİ girişimin orta ve uzun vadede hedefleri neler? Barış Barsan şöyle yanıtladı: “Anytime’ın hedefi ve vizyonu aslında daha isim seçiminde bile çok netti. Türkiye’den çıkan ve globaldeki başarı hikayesi ile de birlikte turcorn/unicorn olma inancım sanırım ilk günden bu yana hiç azalmadı. Tabi istihdam gibi çok önemli bir alana dokunduğumuz için çok ayrı bir sorumluluğumuz daha olduğunu düşünüyoruz ve bu probleme ilk olarak ülkemizde dokunup çözüme katkı sağlayarak ürünümüzü doğrulamak ve sonrasında global pazarlara ölçeklemek istiyoruz.”