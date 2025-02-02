Kadınların konut alımı Cumhuriyet tarihinin zirvesinde

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Verilere göre 2024’te tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20.6 oranında artarak 1.4 milyonu aştı. Verileri değerlendiren Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “Geçen yıl alımı kadınlar tarafından gerçekleştirilen konut sayısı 517 bin 528 oldu. Sadece adetsel bazda değil, toplam satışa oran olarak baktığımızda da Türkiye’de el değiştiren her 100 konuttan 35’inin kadınlar tarafından alındığını görüyoruz. Böylece, Türkiye tarihinde ilk kez kadınların konut alım oranı yüzde 35’ler seviyesine yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Kadınların konut alımının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli’nin yüzde 42.3’lük oranla birinci sırada geldiğini söyleyen Bucak, “Kırklareli’ni sırasıyla yüzde 42.2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip ediyor. Kadın konut alım oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 22.6 ile Muş, yüzde 23.2 ile Ağrı ve yüzde 23.4 ile Ardahan olarak sıralanıyor” dedi.

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‘DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRİYORLAR’

Bucak, özellikle enflasyonist dönemde finansal stratejiler geliştirme konusunda kadınların daha proaktif davrandığını söyledi. “Özellikle sıfır konutta kadınların karar verici rol üstlenmesi sektörün dinamiklerini değiştiriyor” diyen Bucak, kadınların içine sinen projelerin satış riski yaşamadığına da dikkat çekti.