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Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek

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#Vedat Işıkhan#İstihdam#Destek
Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nden (Women-Up II) 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını açıkladı.

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Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak. Aylık destek miktarı 20 bin 745 TL, toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL” dedi.  

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#Vedat Işıkhan#İstihdam#Destek

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