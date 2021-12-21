Kabine’den yeni kararlar! | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır. Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasına memurlarımızı da dahil ederek ücretlerine katkı planlıyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.

ÇOK SAYIDA PAKETİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

* “Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurmak için, serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz.

* Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını, tüm çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmiştik. Böylece, aldığı ücret ne olursa olsun, tüm çalışanların asgari ücret miktarı kadar ki kazancının gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dâhil ederek, fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.

BİR MÜJDE DE İHRACATÇILARA

* Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

* Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.

* Hâlihazırda EUROBOND faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken, Devlet İç Borçlanma Senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet İç Borçlanma Senetlerine talebi artırmak için, buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz.

* Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak, uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.

KAYITDIŞI EKONOMİYE KARŞI KDV’YE YENİ DÜZENLEME YOLDA

* Katma Değer Vergisi’ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz. Bu adımla amacımız, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır.

* Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı, yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz.

* Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık, diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz.

YASTIK ALTINDA 280 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ 5 BİN TON ALTIN

* Ülkemizde yastık altında, 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için, piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

* Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını, şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak yapı kurulacaktır. Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.”

TL MEVDUATINA KUR FARKI ÖDENECEK

Tasarruflarını değerlendirirken, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse, bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca, Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye

alacağız. Dolayısıyla, bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM YOK

Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük bir geri adım atmaya ne niyeti vardır, ne de böyle bir ihtiyacı vardır. Biz, bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedeflerimize ulaşacağız. Aksini iddia eden veya düşünen, dönüp kendini sorgulamalıdır. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek bir çözüm teklifi sunamayanların, Türkiye’yi de, dünyayı da doğru okuyamadıkları ortadadır.

‘Kambiyo rejimi’ türü tartışmalar açarak, ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız. SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları art niyetleri yorumlarıyla milletimizi ülkeleri, yönetimleri, gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz.

YATIRIMA DAVET

Dün vesayetle mücadele ederken darbecilere karşı koyarken, terör örgütlerinin başını ezerken nasıl kimsenin gözünün yaşına bakmadıysa şimdi de ekonomide aynı yöntemi izleyeceğiz. Buradan ilan ediyorum. Her kim kur spekülasyonuyla, fahiş fiyat oyunuyla, faiz baskısıyla dünyadaki gelişmeleri ters yüz ederek ülkemizi artık geçerliliği kalmamış ekonomi modellerine yönlendirerek bizi yolumuzdan döndüreceğini sanıyorsa yanılıyor, bu yoldan dönüş yok. Yatırımlar artıyor, parası finansa erişimi olan herkesi yatırıma, üretime davet ediyorum.

BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUM

* Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi buradan bir kez daha ilan ediyorum.

* Artık bu ülke, yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak. Artık bu ülke, ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke, kendi alın teriyle elde ettiği kazancıyla başkalarının istihdamını, refahını finanse eden bir ülke olmayacak. Artık bu ülke, IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak.

* Artık bu ülke, sıcak para hülyasıyla avutulup ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak.

BURS MÜJDESİ

Ülkemiz, dünyada devlet eliyle verilen en kapsamlı burs ve kredi sistemine sahiptir. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.

HER ELEŞTİRİYİ DİKKATLE DİNLİYORUZ

* “Ekonomi programımıza yönelik her eleştiriyi dikkatle dinliyor, inceliyor, önüne-arkasına bakıyoruz. Kurdaki dalgalanmadan ve fahiş fiyat artışlarından canı yandığı için söylenen vatandaşlarımızı anlıyoruz. İyi niyetle yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyoruz.

* Bununla birlikte, suret-i haktan görünerek, Türkiye’nin siyasette, diplomaside ve güvenlikte olduğu gibi ekonomide de hak ettiği konuma gelmesinin önünü kesmeye yönelik sinsi çelmelere eyvallah etmiyoruz. Geçmişte, gazete ilanlarıyla hükümet devirip hükümet kurmayı alışkanlık haline getirenlerin, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli diyerek sergilediği karın ağrısının sebebini gayet iyi biliyoruz.”

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