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Kâr Payı Avansı Dağıtımı 'iki ay' olarak değiştirildi

19.01.2022 - 10:05
Kâr Payı Avansı Dağıtımı 'iki ay' olarak değiştirildi | Ekonomi Haberleri

Kâr Payı Avansı Dağıtımı'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığınca Kâr Payı Avansı Dağıtımı'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 'bir ay' ibaresi 'iki ay' olarak değiştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.


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