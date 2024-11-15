Japonya'nın ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte yavaşladı

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Japonya'da büyüme, Cuma günü açıklanan ön verilere göre, tayfun ve hükümetin "mega deprem" uyarısının ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,2'ye yavaşlayarak piyasa beklentilerini karşıladı.

Kabine Ofisi'nin Temmuz-Eylül dönemine ilişkin verileri, üretimin sermaye ve kamu yatırımlarıyla birlikte iyileştiği bir önceki çeyrekteki revize edilmiş yüzde 0,5'lik veriye göre yavaşlama gösterdi.

Analistler, ücret artışları ve geçici gelir vergisi kesintilerinin kamu tüketimini artırdığını, ancak yurtiçi test skandalıyla ilgili bazı aksaklıkların ardından üretimin yeniden başlamasıyla otomobillere yapılan harcamaların muhtemelen arttığını söyledi.

Ancak bu olumlu etkenler, Shanshan Tayfunu'nun etkileri ve 7.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından insanları daha büyük bir deprem riskine hazırlamak için verilen uyarıyla gölgelendi.

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BNP Paribas Başekonomisti Ryutaro Kono, verilerin açıklanmasından önce yaptığı açıklamada, "Kişisel tüketimin üçüncü çeyrekte doğal afetlerden olumsuz etkilendiği düşünülüyor" dedi.

Japonya'daki fabrikalardaki üretim, Ağustos ayı sonlarında ülkeyi onlarca yıldır vuran en şiddetli tayfunlardan biri olarak görülen Shanshan kasırgası nedeniyle sekteye uğradı ve tren ve uçak seferleri iptal edildi.

Aynı ayın başlarında, meteoroloji ajansının yeni uyarı sistemi kapsamında ilk kez yayınladığı bir haftalık "mega deprem" uyarısı "turizm talebini olumsuz etkiledi".

Yetkililer, büyük bir depremin daha olası olduğu uyarısında bulunarak, vatandaşlara panik alışverişi yapmamaları çağrısında bulundu.

Capital Economics Asya-Pasifik Bölüm Başkanı Marcel Thieliant, Cuma günü yayınladığı notta, "Ekonomi üçüncü çeyrekte ivme kaybetti ve önümüzdeki çeyreklerde GSYİH büyümesinin bu trendin etrafında kalacağını düşünüyoruz" dedi.

Ancak Japonya Merkez Bankası'nın "tüketici harcamalarındaki güçlenmeden cesaret alacağını ve gelecek ay yapacağı toplantıda bir faiz artışına daha gitmesini beklediğini" öngördü.