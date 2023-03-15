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Japonya'da maaş zamları belli oluyor

15.03.2023 - 08:40 | Son Güncelleme :
Japonya'da maaş zamları belli oluyor | Ekonomi Haberleri

Uzun yıllardır stabil ekonomik seyirde olan Japonya'da büyük şirketlerin personellerine yapacakları zamlar belirlendi.

Japonya ekonomisi uzun yıllardır devam eden stabil duruşunu küresel enflasyon sorunuyla bir miktar bozdu. Japonya'da Başbakan Fumino Kishida maaşlara enflasyon nedeniyle yüksek zam artışı yapılmasını istedi.

Buna karşılık olarak büyük şirketler çalışanlarına 25 yılın en yüksek zammı olan yüzde 2,85 oranını teklif etmeye karar verdi.

Japonya'nın büyük şirketleri ücretler için son 25 yılın en büyük artışlarını teklif ettiler

25 YILIN EN YÜKSEĞİ OLACAK

Japonya'da geçtiğimiz yıl maaşlara ortalama yüzde 2,2 oranında zam gelmişti. Bu yıl yapılması düşünülen yüzde 2,85'lik zam 25 yılın zirvesi olacak.

BAZI ŞİRKETLER YÜKSEK ZAM VERİYOR

Japonya'da faaliyet gösteren Hitachi yüzde 3,9 oranında zam yapmayı planlıyor. Bunun dışında işçi sendikalarının çatısı olan Rengo ücretlerin yüzde 5 oranında artmasını istiyor.

30 YILDA YÜZDE 5 ARTTI

Japonya'da ekonominin stabil seyretmesi nedeniyle son 30 yılda maaşlara sadece yüzde 5 oranında zam yapıldı.


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