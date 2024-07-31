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Japonya faizi artırdı

31.07.2024 - 09:41 | Son Güncelleme :
Japonya faizi artırdı | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'e çıkardı.

BoJ iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli faiz oranları 15 baz puan artırılarak yüzde 0,25'e yükseltildi. Devlet tahvil alımlarının ise azaltmasına karar verildi.

Karar çoğunluk oyu ile alındı. Aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımları Ocak-Mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indirilecek ve her çeyrekte bu miktar 400 milyar yen azaltılacak.

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Açıklamada, ülkedeki ekonomik faaliyet ve fiyatların genel olarak önceki Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar Görünümü'nde sunulanla uyumlu bir şekilde geliştiği aktarıldı.

BoJ'un gelecek döneme ilişkin tahminlerine göre, sene sonunda yüzde 1,9 olacağı öngörülen çekirdek tüketici enflasyonuna ilişkin öngörüler değişmedi.

Banka, Japon ekonomisinin, cari yılda, bir önceki raporunda öngörülen yüzde 0,8'lik büyümeye kıyasla yüzde 0,6 genişleyeceğini tahmin etti. Ülkenin hem 2025'te hem de 2026'da yüzde 1 büyüyeceğine yönelik tahminler de korundu.


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