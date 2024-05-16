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Japonya ekonomisi beklenenden kötü küçüldü

16.05.2024 - 11:10 | Son Güncelleme :
Japonya ekonomisi beklenenden kötü küçüldü | Ekonomi Haberleri

Japonya 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,5 daraldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yayınlanan resmi hükümet verilerine göre, Japonya ekonomisi 2024 yılının ilk üç ayında beklenenden daha kötü yüzde 0,5 daraldı.

Ekonomistlerin tahminlerine göre, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinde gayri safi yurt içi hasılanın bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 0,3 oranında daralması bekleniyordu.

Japonya onlarca yıldır durgun büyüme ve deflasyonun yanı sıra hızla yaşlanan nüfusla da mücadele ediyor.

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Enflasyonun toparlanması, Japonya Merkez Bankası'nın Mart ayında başına buyruk para politikasına son vermesine ve 17 yıl sonra ilk kez faiz oranlarını artırmasına olanak tanıdı.

Ancak diğer ülkelere göre hala düşük kalan faiz oranları son haftalarda dolar karşısında son 30 yılın en düşük seviyelerine gerileyen yen üzerindeki baskıyı artırdı.


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