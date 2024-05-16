  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • İngiliz Easyjet'te CEO görevi bırakıyor
‹ Önceki Haber Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza Sonraki Haber › Japonya ekonomisi beklenenden kötü küçüldü Japonya ekonomisi beklenenden kötü küçüldü

İngiliz Easyjet'te CEO görevi bırakıyor

16.05.2024 - 10:40 | Son Güncelleme :
İngiliz Easyjet'te CEO görevi bırakıyor | Genel Haberler

İngiliz havayolu şirketi Easyjet'in CEO'su Johan Lundgren görevi bırakıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiliz havayolu şirketi Easyjet Perşembe günü yaptığı açıklamada, genel müdür Johan Lundgren'in 2025'in başında istifa edeceğini duyurdu. Esas olarak Avrupa çapında uçan Easyjet, yaptığı açıklamada finans müdürü Kenton Jarvis'i en üst göreve atayacağını ekledi.

Easyjet yönetim kurulu başkanı Stephen Hester, 57 yaşındaki İsveçli Lundgren'in Aralık 2017'den bu yana CEO olarak mükemmel bir iş çıkardığını, şirketi Kovid döneminin muazzam zorluklarına karşı yönlendirdiğini ve net bir strateji ve güçlü uygulama planı oluşturduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Görevden ayrılan CEO Lundgren, havayolunun tüm yıl güçlü kazanç artışı sağlaması beklenen başka bir rekor yaza odaklandığını söyledi. Lundgren, bu yılın hedeflerine ulaşmak ve sorumlulukları sorunsuz bir şekilde devretmek için 57 yaşındaki İngiliz vatandaşı Jarvis ile yakın çalışacağını da sözlerine ekledi.

Kenton Jarvis, atanmasından ve Easyjet'in parlak potansiyelini gerçekleştirme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.031 TL        
BORSA
998 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
1.011 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.