İngiliz Easyjet'te CEO görevi bırakıyor | Genel Haberler

İngiliz havayolu şirketi Easyjet'in CEO'su Johan Lundgren görevi bırakıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiliz havayolu şirketi Easyjet Perşembe günü yaptığı açıklamada, genel müdür Johan Lundgren'in 2025'in başında istifa edeceğini duyurdu. Esas olarak Avrupa çapında uçan Easyjet, yaptığı açıklamada finans müdürü Kenton Jarvis'i en üst göreve atayacağını ekledi.

Easyjet yönetim kurulu başkanı Stephen Hester, 57 yaşındaki İsveçli Lundgren'in Aralık 2017'den bu yana CEO olarak mükemmel bir iş çıkardığını, şirketi Kovid döneminin muazzam zorluklarına karşı yönlendirdiğini ve net bir strateji ve güçlü uygulama planı oluşturduğunu söyledi.

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Görevden ayrılan CEO Lundgren, havayolunun tüm yıl güçlü kazanç artışı sağlaması beklenen başka bir rekor yaza odaklandığını söyledi. Lundgren, bu yılın hedeflerine ulaşmak ve sorumlulukları sorunsuz bir şekilde devretmek için 57 yaşındaki İngiliz vatandaşı Jarvis ile yakın çalışacağını da sözlerine ekledi.

Kenton Jarvis, atanmasından ve Easyjet'in parlak potansiyelini gerçekleştirme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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