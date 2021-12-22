Japonya’dan rekor bütçe | Ekonomi Haberleri

Japonya, Covid-19 ile ilgili harcamalar ve sosyal güvenlik maliyetlerinin borç stokunu artırmasıyla birlikte, gelecek mali yıl için rekor büyüklükte bütçe hazırladı.

Japon hükümeti, harcamalarının nisan ayında başlayan mali yılda 107,6 trilyon yene (94 milyar dolar) yükseltileceği açıklamasında bulundu. Bütçeyi finanse etmeye yönelik yeni tahvil arzları 36,9 trilyon yene ulaşırken; vergi gelirlerinin ise rekor 65,2 trilyon yene çıkması bekleniyor.

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