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İTO Başkanı Avdagiç’ten büyüme mesajı

30.11.2022 - 14:14 | Son Güncelleme :
İTO Başkanı Avdagiç’ten büyüme mesajı | Ekonomi Haberleri

2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesini değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Büyümede iç talep öne çıktı, dış talep ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdü. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz” dedi.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme performansı gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi. Büyüme rakamının dünyadaki resesyon sinyallerine karşın Türkiye ekonomisinin dinamizminin sürdüğünün göstergesi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “2022 yılı 3’üncü çeyrekte yıllık yüzde 3,9’luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın, ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor. Büyümede iç talep öne çıktı, dış talep ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdü” dedi.

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Üretim ve yatırımların devamlılığına işaret eden Avdagiç, “Çeyrekten çeyreğe yatay seyir 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı” ifadelerini kullandı.


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