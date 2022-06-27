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İTO Başkanı Avdagiç’ten BDDK kararı değerlendirmesi

27.06.2022 - 13:52
İTO Başkanı Avdagiç’ten BDDK kararı değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

İTO Başkanı Avdagiç, “BDDK düzenlemesi ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin önüne geçilecektir” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "BDDK kararını kullandırılan kredilerin üretime dönmesi, ekonomiye kazandırılması ve verimli alanlara gitmesi konusunda yerinde bir tedbir olarak görüyoruz" dedi.

Avdagiç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), cuma günü finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik attığı adımları değerlendirdi.

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Avdagiç, kredilerin verimli kullanılmasını, üretimi ve istihdamı besleyecek alanlara yönlenmesini destekleyen bir hamle olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

"Bu tedbirler, TL'nin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Yapılan düzenleme ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin de önüne geçilecektir. Düzenleme ile firmaların üretime yönelik ve yatırıma yönelik fonlama ihtiyaçları ön planda tutuluyor. Bunu da isabetli buluyoruz. Alınan proaktif önlemler, küresel arenada parasal sıkılaşmanın gittikçe gündeme daha fazla geldiği bugünlerde Türk Lirası’na güç katacaktır."


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