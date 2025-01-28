‘İtalyan’ın evine Enza ile gireceğiz’

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Mobilya sektörünün 2024’teki yüzde 10-20 arasında küçülmesini “Bu, pandemi sonrası köpüğün ardından bekleniyordu. Fabrika ayarlarına dönüldü” şeklinde yorumlayan Öztaşkın, 2025’in ikinci yarısında toparlanma beklediklerinin altını çizdi. Yataş Grup olarak iç pazar odaklı çalıştıklarını, üretimin yüzde 12’sini ihraç ettiklerini belirten Öztaşkın, grup çatısı altındaki markalardan Enza Home ile yurtdışında üst segment konumlama planı yaptıklarını söyledi.

SEKİZ OFİS ÇALIŞTI

Öztaşkın’ın Enza için vurguladığı üst segment konumlamasının ilk yatırımı Kasım 2024’te Moskova’da açılan mağaza oldu. Rusya’dan Ikea’nın çıkmasıyla Enza Home mağazasının bir anda ülkenin en büyük mobilya satış alanları arasına girdiği bilgisini de paylaşan Nuri Öztaşkın, yeni planı şöyle anlattı:

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“Amerika, Almanya odağında Avrupa ve Rusya ana hedef pazarlarımız. İhracatı yüzde 30’lara çıkarmayı planlıyoruz. Enza, Premium Vision adındaki konseptle bu pazarlarda olacak. Burada bütün ülkelerde satılabilir, üst segment, kaliteli, tasarımı ile lüksü çağrıştıran bir koleksiyon oluşturduk. İtalyan tasarımcılar hazırladı. Sekiz ayrı tasarım ofisi ile çalıştık. İtalyanların evine nasıl gireceğiz diye sorduk kendimize. Daha fonksiyonel ve şık bir koleksiyon. Tasarım İtalyan, üretim Türkiye. Ayrıca mağaza konseptini de farklı yaptık. İlk örneğini Moskova’da açtık. Biz Enza’ya çıta atlatmayı hedefledik. Her topa çıkan bir marka olmak istemiyoruz.”

2025’e tüm zamanlardan daha iyi hazırlandıklarını söyleyen Öztaşkın, yurtdışında 46 ülkede 357 satış noktasında yer aldıklarını belirtti. Öztaşkın, bu yıl yurtiçinde 20, yurtdışında 10 yeni Enza Home mağazası açmayı hedeflediklerini de ifade etti.

35 MİLYON EURO’LUK SÜNGER YATIRIMI

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, sünger, döşeme, panel, tekstil ve yatak üretimlerinin yapıldığı beş fabrikaya bu yıl dev bir sünger üretim tesisinin ekleneceğini belirtti. İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde 217 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilen fabrikanın yatırım tutarını 35 milyon Euro olarak açıklayan Öztaşkın, “İlk aşamada 50 bin metrekare kapalı alan devreye girecek. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 300 kişiye direk iş imkânı sağlayacak. Burası, yıllık 1.5 milyon metreküplük üretim kapasitesiyle Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük sünger fabrikası olacak” dedi.