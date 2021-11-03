  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İtalya'da işsizlik eylül ayında düştü
‹ Önceki Haber Lagarde'dan 'faiz artırımı' açıklaması Lagarde'dan 'faiz artırımı' açıklaması Sonraki Haber › Euro Bölgesi'nde işsizlik 7,4 oldu Euro Bölgesi'nde işsizlik 7,4 oldu

İtalya'da işsizlik eylül ayında düştü

03.11.2021 - 15:32
İtalya'da işsizlik eylül ayında düştü | Ekonomi Haberleri

İtalya'da işsizlik oranı, eylülde 59 bin istihdam oluşturulmasıyla yüzde 9,3'ten yüzde 9,2'ye geriledi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), eylül ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 9,2’ye geriledi.

##$HABER_1472083$##

Ağustosta yüzde 28 olan 15 ila 24 yaş arasındaki iş arayanları ölçen genç işsizlik oranının ise eylülde yüzde 29,8'e yükselmesi dikkati çekti. İtalyan basını, temmuz ve ağustos aylarında işsizlikte kaydedilen artışların eylül ayında istihdamın artmasıyla tersine döndüğünü yazdı. Ülkede, eylülde ağustosa göre 59 bin (yüzde 0,3) istihdam artışı görülürken, Eylül 2020'ye göre ise söz konusu artış 273 bin (yüzde 1,2) oldu, istihdam oranı ise yüzde 58,3'e yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.547 Değişim: 0,00% Hacim : 29.867 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.492 03.11.2021 Yüksek 1.547
Açılış: 1.533
9,6420 Değişim: 0,01%
Düşük 9,6257 04.11.2021 Yüksek 9,6488
Açılış: 9,6407
11,1958 Değişim: -0,04%
Düşük 11,1804 04.11.2021 Yüksek 11,2330
Açılış: 11,2006
550,39 Değişim: 0,35%
Düşük 547,75 04.11.2021 Yüksek 551,36
Açılış: 548,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.