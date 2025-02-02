İşyerine ‘eksik ücret’ denetimi

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Ulusal İstihdam Stratejisi’nin eylem planı bölümünde yer alan eksik ücret uygulaması, kayıtdışının bir başka türü. Çalışana verilenden daha düşük ücret bildirimi yapılması ve bunun üzerinden prim ödenmesi anlamına geliyor. Burada işveren, işçi çalıştırdığını devletin ilgili kurumlarına bildiriyor. SGK’ya sunduğu beyannamelerde çalışan ücretlerini, fiilen ödediği ücretten eksik gösteriyor. Genelde asgari ücret üzerinden bildirim yapılırken, verilen ücret daha fazla olabiliyor. SGK’nın prim, çalışanın da emeklilikte hak kaybına neden olan uygulama için bu yıl denetimler yapılacak.

KALİFİYE MESLEKLER RADARDA

Bunun için doktor, eczacı, mühendis, mimar, sporcu, avukat gibi kalifiye işçi çalıştıran ve teşvik alan işyerlerine ilişkin risk analizleri yapılacak. İlgili işyerlerinin sigorta prim teşviklerinin kesilmemesi için gerçek ücret üzerinden bildirim uyarısı gönderilecek ve tutumunu değiştirmeyen işyerlerine denetimler yapılacak.

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SURİYELİLERE YARDIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

2025-2028 yıllarını kapsayan eylem planında yapılacak diğer düzenlemeler ise şöyle:

- Geçici koruma altındaki yabancılara uzun süredir verilen destekler ve usuller gözden geçirilerek, kayıtdışı çalışma ve istihdama katılma şeklinde tezahür eden sorunlara çözüm sağlanacak.

- Geçici koruma altındaki kişilerin ülkelerine dönüş sürecinin Türkiye üzerindeki etkilerine dair detaylı bir analiz yapılacak.

- İşyerlerindeki psikolojik taciz konusunda hak ve yükümlülüklerin ortaya konulması amacıyla mevzuat gözden geçirilecek.

- Yaşlı nüfusun mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Yaşlıların refah seviyesinin artırılması amacıyla orta yaşlı nüfusun henüz iş yaşamındayken mesleki beceri devamlılığının sağlanması, becerilerinin güncellenmesi için aktif işgücü piyasası programlarının etkinliği artırılacak.