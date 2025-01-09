İsviçre Merkez Bankası'ndan rekor kâr

Haberin Devamı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), tam yıllık kârının geçici olarak 80 milyar İsviçre frangına (87,7 milyar dolar) ulaştığının tahmin edildiğini, bunun 2017 yılındaki 54,4 milyar franklık rekorun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

AFP haberine göre SNB, bankanın zarar ettiği 2022 ve 2023 yıllarında bu tür ödemelerin askıya alınmasının ardından ülkenin kantonlarına ve hükümetine üç milyar frank sağlayacağını sözlerine ekledi.

Banka, borsadaki yatırımlarının dibe vurmasıyla 2022 yılında 132,5 milyar franklık rekor bir kayıpla karşılaştı.

Enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz oranlarını negatif bölgeden çıkardıktan sonra banka 2023'te 3,2 milyar frank zarar bildirdi.

2024 yılı kâr rakamının, SNB'nin altın fiyatlarındaki artıştan, frangın dolara karşı güçlenmesinden ve geçen yılki borsa patlamasından faydalandığını belirten UBS banka analistlerinin tahminleriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kesin rakamlar 3 Mart'ta açıklanacak.