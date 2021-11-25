İsveç Merkez Bankası 2024 yılını işaret etti | Ekonomi Haberleri

İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Alınan kararda faiz sabit tutuldu ve artış için 2024'e işaret verildi.

İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, hedefin üzerinde seyreden enflasyonun gevşeyeceğini belirterek faiz oranını değiştirmedi. İsveç Merkez Bankası politika faizini yüzde 0 oranında tutarken; ilk faiz artışı için banka 2024 yılını işaret etti.

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Para politikası bildirisinde “Eğer enflasyon uzun vadede hedefe yakın seyrederse maliyet baskıları da kalıcı olarak artar. Bu da para politikasında desteğin devam etmesini gerektirir” ifadesine yer verildi.

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