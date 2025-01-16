İşte ihracatı tırmandıracak yol haritası

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GEÇEN yıl yüzde 2.5 artışla 262 milyar dolara yükselen ihracatın, bu yıl en az yüzde 7 artışla 280 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Küresel ekonomideki durgunluk, talepteki yavaşlama ve içerideki enflasyonist ortamın da etkisiyle 2024’ün ihracatçılar için zor yıllardan biri olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘tepenin büyük bölümünün aşıldığına’ işaret etti. Geçen yıl içeride ve dışarıda yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracatın arttığını ve net ihracatın yıl boyunca büyümeye pozitif katkı verdiğini belirten Bolat, “Geçen yıl 375 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı sağladık, mal ihracatında yüzde 2.5’lik artışla 262 milyar dolara ulaştık. Bu rakamlar dikensiz gül bahçesinde elde edilmedi” dedi. Ancak yurt içinde, enflasyondaki düşüşün başladığını; ilerleyen aylarda TÜFE’nin yüzde 30’lu seviyelere gerilemesinin beklendiğini kaydeden Bolat, dün İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) yaptığı konuşmada, ihracatçılara ‘en kötüsü geride kaldı’ mesajı verdi. Bolat bu kapsamda, bu yılki hedeflere ulaşılması için ihracatçılara sunacakları destekleri 2025 İhracat Eylem Planı adı altında açıkladı.

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77 maddeden oluşan söz konusu planın öne çıkan kısımları şu şekilde:

33 MİLYAR TL’LİK DESTEK BÜTÇESİ

Geçen yıl DFİF desteklerini iki kat artırarak 17.6 milyar liraya yükselttiklerini, toplamda 23 bin 215 ihracatçı firmanın bu desteklerden faydalandığını ifade eden Bolat, “Bakanlığın bütçesi 2025’te 56 milyar liraya çıkarıldı. Bunun içinde 33 milyar lira mal ve hizmet ihracatçılarına DFİF destekleri olarak ayrıldı. Tahminimiz 27 bin 700-28 bin civarında ihracatçımız bu desteklerden faydalanacak. İhracatçılarımızın en büyük sıkıntısı olan finansmana erişim noktasında gerçekten bütün imkanlarımızı kullandık. 13.5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi” dedi.

EXİMBANK’TAN 50 MİLYAR DOLAR

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2024’te 48.7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank’ın bu yıl 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflediğini söyleyen Bolat, “Bunun yanında, 2024’te İhracat Geliştirme A.Ş. (İGE) aracılığıyla 93.3 milyar TL krediye 83.1 milyar TL (31 Aralık 2024 itibarıyla) kefalet imkânı sunarak ihracatçılarımıza önemli bir finansman kaynağı sağladık. 2025’te ise İGE’nin açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

8.500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

Bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçıya yeşil pasaport vermeyi planladıklarını ifade eden Bolat ayrıca, ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 42 adet yurtdışı etkinlik organizasyonu planladıklarını ifade etti. Bolat, “1.200 bireysel katılımı desteklenen yurtdışı etkinliği ve 20 bireysel katılımı desteklenen yurtiçi etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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500 SAĞLIK TURİSTİNE VİZE

Bolat, sağlık turizminde 2 milyon sağlık turistini Türkiye’de ağırlayarak 3.5 milyar dolarlık sağlık hizmet ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. “Bu çerçevede, 8’er sektörel ticaret ve alım heyeti, 8 milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi, 200 uluslararası fuara da firmalarımızın bireysel katılımını desteklemeyi planlıyoruz” diyen Bolat, “Sağlık vizesinde 500 sağlık turistine vize vermeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

FAİZ VE KÂR DESTEĞİ

Bolat, bu yıl ihracatçılara ‘Teknoloji ve Yeni Pazar Odaklı Faiz ve Kâr Payı Desteği’ni sunacaklarını ifade etti ve “Türk Eximbank’ın ‘Katma Değerli İhracat ve Pazar Çeşitlendirmesi Kredi Programları’ çerçevesinde, ihracatçılarımızın kullanacakları krediler için ödeyecekleri faiz veya kâr payının bir bölümünü destekleyeceğiz” dedi. Bolat, “Türk Eximbank’ın Yeşil Dönüşüm Yatırım Kredisi imkanlarından daha etkin olarak yararlanmaları için, söz konusu kredilere faiz/kâr payı desteği vereceğiz” diye konuştu.

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PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN 330 YURTDIŞI FUAR

Bolat, bu yıl 269 ticaret heyeti programı yapacaklarını, 85 alım heyeti organizasyonu yoluyla daha fazla pazara ulaşılmasının hedeflendiğini anlattı. “65 yurtiçi fuara, 330 yurtdışı fuara, 1650 bireysel fuar katılımı destekleriyle ihracatçılarımızın yanında olacağız” diyen Bolat, “50 adet UR-GE projesini hayata geçireceğiz ve küresel tedarik zinciri (KTZ) programı çerçevesinde 40 adet yeni KTZ projesini hayata geçireceğiz” dedi.

61 ŞİRKETİN 63 MARKASINA DESTEK

“12 bin adet de pazara giriş belgesine yönelik yeni ve genç ihracatçılara destek vereceğiz” diyen Bolat, “Bunun dışında 61 yeni şirketin 63 markasını da bunları şu anda projelendirilen başvurular kapsamında bu rakamları veriyorum, marka ve Turquality kapsamına alacağız. Böylece yeni 61 şirket ve 63 markayla birlikte toplamda 355 şirketin 380 markasını desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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İHRACAT FİNANSMAN MALİYETİNDE YENİ İNDİRİM ÇALIŞMASI

BAKAN Bolat, ihracatın finansman maliyetlerinde düşüş olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Reeskont kredilerinin maliyetinin yeni yıla girerken 6 puan düşürüldüğünü anımsatan Bolat, “İhracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29.9’a düşürülmüştü. İhracat finansmanındaki maliyet önümüzdeki ay yeniden düşürülecek, finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız. Bu konuda Merkez Bankamız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ortak bir çalışma yapıyoruz” dedi.