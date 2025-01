İşte CES 2025’te öne çıkan yakın geleceğin akıllı buluşları: Teknoloji çorbamıza kadar karışacak

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES (Consumer Electronic Show), 7 Ocak 2025’te kapılarını ziyaretçilere açtı. ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen büyük şov, bu sene de çok yakın gelecekte hayatımıza girecek teknolojik buluşların ön gösterimi niteliğindeydi. Son teknoloji çözümlerini dünyaya tanıtmak isteyen şirketlerle dolup taşan fuar alanında, insansız hava araçlarından yeni nesil otomobillere, akıllı beyaz eşyalardan küçük ev yardımcılarına kadar birçok ürün sergilendi. Bu yılki CES 2025’in en çok konuşulanı beklenildiği gibi yapay zekâ oldu. Bu yıldan itibaren hayatın her alanında yapay zekâ destekli cihazları daha uygun fiyatlarla ve daha sık kullanacağımız, CES 2025’te gözler önüne serildi.

Biz de Hürriyet olarak CES 2025’te tanıtılan ve günlük hayatta kullanılabilecek en ilginç tüketici elektroniği ürünlerini derledik. İşte yakın gelecekte hayatımızı kolaylaştırabilecek teknolojik buluşlar...

Haberin Devamı

KULAK TEMİZLEYEN KULAKLIKLAR

SON yıllarda satın aldığınız hiçbir kulaklıktan istediğiniz verimi alamıyor musunuz? Belki de kulaklarınızın temizlenmesi gerekiyordur. İşte bu fikirden hareket eden BeBird isimli şirketin 199 dolara satışa çıkardığı yeni kulaklığı EarSight Flow tam olarak bunu yapıyor. İçerisinde kamera ve sensörler bulunan akıllı kulaklık, kulağınıza özel bir solüsyon püskürtüyor. Üstelik kulağin içini gösteren kamera ile tüm işlemin telefondan takip edilebilmesine de olanak sağlıyor. Öyle görünüyor ki, CES 2025’in İnovasyon Onur Ödülü’nü de kazanan bu kulaklıkları 2025’te daha çok konuşacağız.

İĞNE KORKUSU BİTİYOR MU

Yapılan araştırmalar her 10 yetişkinden 8’inin, her 10 çocuktan ise 6’sının iğnelerden korktuğunu ortaya koyuyor. Hollandalı FlowBeams şirketi ise iğne korkusunu belki de sonsuza dek bitirecek bir buluşla karşımızda. BoldJet isimli bu cihaz, normal bir iğnenin yarattığı acı olmadan cildinizin dış tabakasına nüfuz ediyor ve fark edilmeyecek kadar küçük sıvılar (insan saçından daha ince) püskürtüyor. Böylece bir iğnenin yapması gereken her şeyi yapabildiğini iddia ediyor. İlk etapta kozmetik sektörünü hedefleyen şirket, ilerleyen tarihlerde sağlık sektöründe de faaliyet göstermek istiyor.

Haberin Devamı

‘YEMEK TUZSUZ OLMUŞ’ SÖZLERİ TARİH OLUYOR

CES 2025’in en dikkat çeken teknolojik yeniliği bir kaşık. Evet, yanlış okumadınız. Japon şirketi Kirin, geliştirdiği akıllı kaşıkla hem ‘yemek tuzsuz olmuş’ sözlerini tarihe karıştırmayı hem de vücudun daha az tuz almasını sağlayarak insan sağlığını korumayı hedefliyor. Şirketin geliştirdiği elektronik tuz kaşığı, sodyum iyon moleküllerini yoğunlaştırmak ve tuz tadını artırmak için yemeği ağzınıza götürdüğünüzde dilinize elektrik akımları veriyor. Şirket Japonya’da 125 dolara sattığı kaşığı yakında dünyaya açmak istiyor.

Haberin Devamı

KUMANDANIN YERİNİ AKILLI SAATLER ALACAK

Finlandiyalı Doublepoint şirketi Android ve Apple akıllı saatlerine indirilip kullanılabilecek bir uygulama geliştirdi. WowMouse isimli bu uygulama sayesinde saatin takılı olduğu eliniz ile TV, monitor gibi tüm ekranları kontrol edebileceksiniz.

Uygulamayı açtıktan sonra ekranda belirmeye başlayan imleci hareket ettirebilmek için elinizi havada gezdirmeniz ve parmaklarınızı birbirine dokundurmanız yeterli olacak.

ÇORAP TOPLAYAN ROBOT SÜPÜRGELER

Son yılların en önemli buluşlardan biri robot süpürgeler. Önce üzerlerindeki sensörlerle ortalığı dip köşe temizlediler. Sonra paspas yapmaya başladılar. CES 2025 gösterdi ki pek yakında ortalığı toparlama işini de onlar üstlenecek. Las Vegas’ta tanıtılan Roborock Saros Z70, üzerindeki bir kol ile etrafa saçılmış çorapları, giysileri, eşyaları alıp sepetlere koydu. Öyle görünüyor ki, şirketin yakında satışa çıkarmayı planladığı bu robot süpürge sadece ortalığı toparlamakla kalmayacak birçok işlevi de yerine getirebilecek. Mesela üşengeçler için kumandayı getirmek, ışığı veya TV’yi kapatmak gibi...