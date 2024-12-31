İşte 2024'ün en çok kazananları... Elon Musk bir yılda servetine 213 milyar dolar kattı

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2024 yılı geride kalırken dünyanın en zengin milyarderleri servetlerine servet kattı. 2024'te en çok para kazanan 5 milyarderin 4'ünü, Bloomberg milyarderler listesindeki ilk 4 isim oluşturuyor. Bu 5 milyarderin bir yıllık kazancı 500 milyar doları aşmış durumda.

2024'te cebini en çok dolduran isim ise dünyanın en zengin kişisi Elon Musk. Serveti 442 milyar dolara ulaşan Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 2024 yılında tam 213 milyar dolar kazanarak rakiplerine büyük fark attı. Bunda ise CEO'su olduğu elektrikli otomobil üretici Tesla'nın büyük payı var.

Elon Musk

Her ne kadar ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla Çinli rakipleri karşısında zor günler geçirse de, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması ile hisseleri yükseldi. Bilindiği gibi Donald Trump elektrikli otomobil üreticilerine teşvikler vadetmişti. Elon Musk da seçimler sürecinde Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olmuştu. Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 70'in üzerinde arttı. Elon Musk şirketin yüzde 13'üne sahip.

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Bunun yanında uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in değerinin 350 milyar dolara çıkması Musk'ın servetini artıran önemli etmenlerden. 6 milyar dolar yatırım toplayarak değeri 50 milyar dolara çıkan yapay zeka şirketi xAI'de Musk'a bu yıl para kazandıran yatırımların başında geliyor.

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Yılın en çok ikinci kazananı ise bünyesinde Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını barındıran Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg duruyor. Serveti 209 milyar dolara yükselen ABD'li milyarder bir yılda yaklaşık 89 milyar dolar kazandı. Zuckerberg, bu kazancı hisseleri bir yılda yüzde 70 değerlenen Meta'ya borçlu. Şirketin yapay zekaya yönelmesi ve reklam gelirlerini arttırması Meta hisselerinin bu yıl yükselmesini sağladı. Zaman zaman hisse satışı gerçekleştiren Zuckerberg, CEO'su olduğu şirketin yüzde 13'üne sahip.

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NVIDIA RÜZGARI HUANG'A YARADI

Üçüncü sırada ise yılın en çok konuşulan isimlerinden biri Tayvan asıllı ABD'li iş insanı Jensen Huang var. Yapay zekaya olan ilgi sayesinde 2024 yılında çip üreticisi NVIDIA'nın hisseleri bu yıl yüzde 200'ün üzerinde arttı. Değeri 3,3 trilyon dolara ulaşan şirketin CEO'su Huang da bu yıl 79 milyar dolar kazandı. Huang'ın serveti ise 120 milyar dolara çıktı. Dünyanın en zengin 12. iş insanı olan ABD'li milyarder, bu listede ilk 5'te olmayan tek isim.

Jensen Huang

ABD'li yazılım şirketi Oracle'ın CEO'su Larry Ellison ise servetini bu yıl en çok arttıran dördüncü isim. Şirketinin AI ve bulut bilişimine yaptığı yatırımlar sayesinde Ellison servetini 193 milyar dolara çıkarırken 2024 yılında 70 milyar dolar kazandı.

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Yılın bir diğer kazananı ise internet perakende devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. ABD'li iş insanı, Miami'deki milyarderler sığınağı olarak bilinen ve birçok zengine ev sahipliği yapan Indian Creek adasına taşındıktan sonra 2024 yılında hisse satışları ile gündeme geldi. Amazon hisseleri Trump etkisiyle de bir yılda yüzde 40'tan fazla artarken 241 milyar dolar serveti olan Bezos'ta bir yılda 63 milyar dolar kazandı.

Jeff Bezos

YILIN KAYBEDENİ

Bu yılın en çok kaybedeni ise dünyanın en zengin 5. kişisi olan Bernard Arnault. Arnault, sahibi olduğu lüks tüketim devi LVHM'nin hisselerinin etkisi ile bu yıl 31 milyar dolar kaybetti. Bünyesinde Dior, Louis Vuitton gibi lüks markaları barındıran şirket bu yıl Çin'deki satışların düşmesi ile zor günler geçirdi. Çin, lüks tüketim firmaları için en önemli pazarlardan biri.

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Bernard Arnault