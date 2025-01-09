‘İş’te 170 milyon yeni rol oluşacak

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İnsanlığın ihtiyaçları dönüştükçe meslekler de dönüşüyor. Yok olan meslekler kadar hayatımıza yeni giren iş kollarını da hep birlikte takip ediyoruz. Her zaman akıllarda olan “geleceğin meslekleri neler olacak” sorusuna ise en güncel yanıtı Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni raporu verdi. “2025 İşlerin Geleceği” adındaki rapor, mesleklerin geleceğine dair önemli veriler sunuyor. Türkiye’deki anket çalışmaları TÜSİAD -Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu işbirliğiyle gerçekleştirilen rapor, 2030 yılına kadar işgücü piyasasında yaşanacak dönüşümün işlerin yüzde 22’sini etkileyeceğini ortaya koyuyor. Söz konusu dönüşüm sonucunda 170 milyon yeni rol oluşurken, 92 milyon rolün ortadan kalkacağı ve buna bağlı olarak net 78 milyonluk bir iş artışı gerçekleşeceği öngörülüyor. Sektörleri ve meslekleri yeniden şekillendiren başlıca itici faktörler ise teknolojik ilerlemeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar olarak sıralanıyor.

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EN BÜYÜK SORUN BECERİ EKSİKLİĞİ

Dünya çapında 1.000’in üzerinde şirketin katılımıyla hazırlanan rapor, iş dünyasının dönüşümünün önündeki en büyük engelin beceri açığı olduğuna işaret ediyor. Ankete katılan işverenlerin yüzde 63’ü, karşılaştıkları en önemli zorluğun beceri eksikliği olduğunu vurgularken, mevcut işlerde gerekli becerilerin yaklaşık yüzde 40’ının değişmesi bekleniyor. Yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik alanlarındaki teknoloji becerilerinin talebi hızla artarken; yaratıcı düşünme, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi insani beceriler de kritik önemini koruyacak başlıklar olarak sıralanıyor. Hızla değişen iş piyasasında, her iki beceri türünü de barındıran bir birleşik beceri setinin giderek daha gerekli hale gelmesi bekleniyor.

BAKIM VE EĞİTİM ÖNDE

Rapora göre gelecekte öne çıkacak roller bakım ve eğitim gibi temel sektörlerde olacak. 2030’a kadar en yüksek iş artışının bu alanlarda yaşanması bekleniyor. Yapay zekâ ve yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler de iş piyasasını yeniden şekillendirerek teknoloji veya uzmanlık gerektiren birçok rolde talebi artırıyor. Buna karşılık, grafik tasarımcılar da dahil olmak üzere rutin bazı rollerin talebinde gerileme gözleniyor.

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“Üretken yapay zekâ ve hızla değişen teknolojik ekosistem hem eşsiz fırsatlar sunuyor hem de ciddi riskler yaratarak sektörleri ve iş gücü piyasalarını dönüştürüyor,” diyen Dünya Ekonomik Forumu İş, Ücretler ve İş Yaratma Bölümü Başkanı Till Leopold, şöyle devam ediyor: “Şirketler ve hükümetler, becerilere yatırım yaparak adil ve dayanıklı bir küresel işgücü inşa etmek için bugünden harekete geçmeli.”

TÜRKİYE’DE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Genişleyen dijital erişimin, 2025-2030 döneminde Türkiye’de işgücü piyasasında önemli değişimlere yol açması bekleniyor. Bu durum, firmaların yapay zekâ ve robotik gibi teknolojileri daha yoğun şekilde benimsemesinin önünü açacak. Ayrıca Türkiye’deki şirketlerin yüzde 60’ı, enerji teknolojilerinin iş modellerini dönüştüreceğini öngörüyor. Rapora göre Türkiye’de öne çıkacak meslekler; robotik mühendisleri, yenilenebilir enerji mühendisleri, otonom ve elektrikli araç uzmanları.

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İşverenler, Türkiye’de 2030 itibarıyla işbaşında gereken becerilerin yüzde 44’ünün değişeceğini tahmin ediyor. Yapay zekâ ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık ile siber ağ ve güvenlik, ülkede en hızlı büyümesi beklenen beceriler olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra, çok dilli yetkinliklerin öneminin de küresel ortalamaya göre daha yüksek bir artış göstermesi dikkat çekiyor.