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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.09.2022 - 12:42
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 99,91, toptan fiyatlar yüzde 98,09 arttı.

İHA'da yer alan habere göre; 2022 Ağustos ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,90 oranında arttı. 2021 Ağustos ayına göre 2022 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,09 olarak gerçekleşti.

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Ağustos 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 13,99, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,99, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,74, Gıda Harcamalarında yüzde 2,70, Konut Harcamalarında yüzde 0,82, Diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, Giyim Harcamalarında yüzde 3,16, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 1,17 azalış izlendi.

Ağustos 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 11,97, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 9,78, Madenler Grubunda yüzde 6,00, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,26, Mensucat Grubunda yüzde 2,12, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,58 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.


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