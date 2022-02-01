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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.02.2022 - 12:43
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul’da; perakende fiyatlar yüzde 13,78, toptan fiyatlar yüzde 6,03 oranında arttı.

2022 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 13,78, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,03 oranında arttı.

2021 Ocak ayına göre 2022 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 50,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 53,96 olarak gerçekleşti.

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Ocak 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalar grubunda 21,51, konut harcamalarında yüzde 17,19, gıda harcamalarında yüzde 13,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10,24, diğer harcamalarında yüzde 6,87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,28 artış görülmüş, giyim harcamalarında yüzde -0,39 azalış görüldü.

Ocak 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 20,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,22, mensucat grubunda yüzde 2,15, madenler grubunda yüzde 1,44, artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,04, azalış görüldü.


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