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İstanbul’da enflasyon yüzde 59.10

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#İstanbul Ticaret Odası#İTO#İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi
İstanbul’da enflasyon yüzde 59.10
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 04:00

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı.

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Buna göre, perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekim ayında yüzde 3.64 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 59.10 oldu. Aylık enflasyon geçen ay yüzde 3.9, yıllık 59.18 olarak kaydedilmişti.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 0.15, yıllık yüzde 43.07 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları grubunda yüzde 11.43, diğer harcamalar grubunda yüzde 5.47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4.17, konut harcamaları grubunda yüzde 4.06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3.40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1.38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1.14 artış gerçekleşti.

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#İstanbul Ticaret Odası#İTO#İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi

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