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İstanbul’un enflasyonu açıklandı

01.12.2021 - 12:43
İstanbul’un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,05 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kasım ayı perakende ve toptan fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,71, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 6,77 oranında arttı.

2020 Kasım ayına göre 2021 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde yüzde 24,05, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 34,08 olarak gerçekleşti.

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Kasım 2021’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 9,52, diğer harcamalar grubunda 5,60, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,45, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,40, gıda harcamalarında yüzde 3,15, giyim harcamalarında yüzde 2,34, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,68 artış görüldü.

Kasım 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 23,17, madenler grubunda yüzde 11,18, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,04, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,14, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,08, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,03, mensucat grubunda yüzde 1,07, artış görüldü.


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