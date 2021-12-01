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THY’den yurt içi uçuşlar için yeni kampanya

01.12.2021 - 12:32
THY’den yurt içi uçuşlar için yeni kampanya | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları 1-2 Aralık tarihinde satın alınacak yurt içi uçuş biletlerini 129.99 liradan satışa sundu.

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yapan yolcular için bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular 129,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

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Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, "Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Aralık 2021- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.


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