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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru

10.08.2024 - 12:42 | Son Güncelleme :
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), 9 Ağustos'ta, 134 bin 204 yolcuyla tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoruna ulaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta gerçekleşen 696 seferde iç hat gelen 31 bin 797, iç hat giden 30 bin 921, dış hat gelen 35 bin 198 ve dış hat giden yolcu sayısı 36 bin 288 kişi oldu.

Bir önceki rekor, 13 Temmuz'da 133 bin 455 yolcu ve 719 sefer olarak kaydedilmişti.

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen İSG, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe)'un açıkladığı Haziran hava trafik raporuna göre, yılın ilk yarısında Avrupa'nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı.

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ACI’nın açıkladığı Haziran sonu rakamlarına göre yılın ilk yarısında İSG'den yararlanan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19 milyon 835 bin 915 oldu.

ISG, 55 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat noktasına hizmet verirken genel olarak 165 destinasyonla güçlü bağlantılara sahip.

ISG, yılın başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak küresel bağlantı ağını da genişletmeyi sürdürüyor.

 


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