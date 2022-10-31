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İstanbul Havalimanı’ndan 160 milyon yolcu geçti

31.10.2022 - 10:33 | Son Güncelleme :
İstanbul Havalimanı’ndan 160 milyon yolcu geçti | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018’de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı’nın 4'üncü yaşını kutladığını kaydeden Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre; bu yılın 3’üncü çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1'inci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı” dedi.

1.1 MİLYON UÇAK

Karaismailoğlu, 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçağın iniş kalkış yaptığı, 160 milyon 268 binden fazla yolcunun İstanbul Havalimanı’nı kullandığını duyurdu. Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye’de konfor yaşandığını belirten Karaismailoğlu, “Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği 2022 Temmuz ayında, İstanbul Havalimanı günlük bin 422 uçuşla tarihi rekorunu kırdı. Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları, 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor. Yolcu yoğunluğu ile dikkatleri üzerine çeken havalimanında yolcular, bagajlarını dakikalar içerisinde alıyor. Check-in ise sadece bir dakika sürüyor” ifadelerini kullandı.


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