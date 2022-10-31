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Bakan Nebati: Yarına yön veren 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz

31.10.2022 - 11:13 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Yarına yön veren 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,"TOGG ile yeni nesil ve çevreci bir otomobil çıktı. Yarına yön veren 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" şeklinde belirtirken; "2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi'nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasında finansal kuruluşların ve piyasaların etkin çalışması büyük önem arz ediyor.

Küresel finansal sistemi derinden etkileyen bu dönemi Türkiye olarak biz daha güçlenerek atlattık.

20 yıllık süreçte atılan devrim niteliğindeki adımlar, ülkemizin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladı.

KKM finansal istikrara katkı sağlayacaktır.

Önümüzdeki dönemde ülkemizde girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri geliştireceğiz.

Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda 'Katılım Finans Kanunu' çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

Şu ana kadar üç tanesi katılım bankası olmak üzere toplamda dört dijital bankanın kuruluşu için BDDK tarafından onay verilmiştir.

Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan ‘Troy’un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını arttırmayı hedefliyoruz.

2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi'nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

TOGG ile yeni nesil ve çevreci bir otomobil çıktı. Yarına yön veren 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.


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