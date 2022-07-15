  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında
‹ Önceki Haber Vergide ikinci taksit için son gün 1 Ağustos Vergide ikinci taksit için son gün 1 Ağustos Sonraki Haber › Mücevhercilerden 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat Mücevhercilerden 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında

15.07.2022 - 08:53
İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında | Ekonomi Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde New York merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği ‘Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ anketinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ndan biri seçildi.

Dünya devlerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, dergi okuyucularının oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Zürih Havalimanı (İsviçre), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Kopenhag Havalimanı (Danimarka) gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

25 Ekim 2021 tarihinde başlayan oylama 28 Şubat 2022’de sona ererken İGA İstanbul Havalimanı’nın dergi okuyucularından aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla göre daha da arttırdığı dikkat çekti.

İGA İstanbul Havalimanı için bir okuyucu, “İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı kategorisinde; havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.382 Değişim: -1,06% Hacim : 26.748 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.375 14.07.2022 Yüksek 2.421
Açılış: 2.407
17,3999 Değişim: -0,17%
Düşük 17,2591 15.07.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,429
17,5514 Değişim: 0,43%
Düşük 17,4074 15.07.2022 Yüksek 17,6070
Açılış: 17,4765
955,58 Değişim: -0,34%
Düşük 945,75 15.07.2022 Yüksek 965,64
Açılış: 958,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.