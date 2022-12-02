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İstanbul’da en çok domates pahalandı

02.12.2022 - 12:21 | Son Güncelleme :
İstanbul’da en çok domates pahalandı | Ekonomi Haberleri

Kasım ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.

2022 KASIM AYINDA DOMATES FİYATI YÜZDE 28,22 ARTTI

Kasım ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile battaniye, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek oldu.

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2022 KASIM AYINDA MUZ YÜZDE 17,29 UCUZLADI

2022 Kasım ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan muzun fiyatı yüzde 17,29 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 13,51 ile limon, Konut Harcamaları grubundan yüzde 9,73 ile fuel oil, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 8,42 ile lahana, yüzde 8,27 ile pırasa ve aynı gruptan yüzde 7,86 ile sivri biber oldu.


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