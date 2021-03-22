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İşsizlik rakamları açıklandı

22.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2020" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2019'a kıyasla 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu geçen yıl bir önceki yıla göre 0,5 puan düşerek yüzde 13,2'ye geriledi. 2019'da işsizlik oranı yüzde 13,7, işsiz sayısı ise 4 milyon 469 bin olarak açıklanmıştı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda, bu yıl ocaktan itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmişti. Belirtilen düzenlemelere ilişkin sonuçlar ilk defa Ocak 2021 haber bülteniyle birlikte kamuoyuyla paylaşılırken, 2020 yıllık sonuçları eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplandı.


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