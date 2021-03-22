Kripto para piyasalarında son durum | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları analistlerinin "direnç noktası" diye tanımladıkları 60 bin dolar sınırını aşamayan Bitcoin’in kar satışlarıyla döndüğü 57 bin - 59 bin dolar aralığındaki yatay hareketleri sürüyor.

Son 24 saat içinde 56 bin 5 ve 58 bin 198 dolar arasında dalgalanan Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 4.05 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara geriledi. Bitcoin fiyatları saat 09.30 itibarıyla yüzde 1.04 oranında düşüşle 57 bin 796 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle 1,793.54 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 5.21 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 206.03 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.98 artışla 268.06 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.79 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41.37 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASA VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78.19 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 52 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 905 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 599 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.2’sini Bitcoin, yüzde 11.5’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 109 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarına yönelik ilginin tabanının giderek genişlemesi, dijital para birimlerinin alınıp-satılabildiği, aynı zamanda nakit para da çekilebilen "kripto para çekme makinalarının (ATM)" sayısı da giderek artıyor. CoinFlip ve Coin Cloud gibi Bitcoin ATM işletmecileri ABD’de birçok bölgeye binlerce kripto para ATM’si kurdular.

Etiketler