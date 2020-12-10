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İşsizlik rakamları açıklandı

10.12.2020 - 10:02 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre eylülde işsizlik yüzde 12.7 oldu. Önceki veri ise, yüzde 13.2 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi.


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