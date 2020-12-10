Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 10 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.54 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.83 seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8188 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8776 TL seviyesini görürken; saat 16.01 itibarıyla 7.8655 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5481 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5406 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4667 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 90.99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2119 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler