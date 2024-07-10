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İşsizlik oranı belli oldu... Düşüş devam ediyor

10.07.2024 - 10:06 | Son Güncelleme :
İşsizlik oranı belli oldu... Düşüş devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Mayıs'ta yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 oldu.


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